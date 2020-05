Grillsalat med honningdressing

Nyheter

I dagens matspalte har jeg laget en universal grillsalat som består av mange grønne våryre ingredienser. Denne salaten smaker godt som tilbehør til grillmaten, uavhengig om du velger kjøtt, pølser eller fisk. Om du ikke skal grille så smaker denne salaten også godt sammen med spekemat og nybakt brød.

Du trenger

Salat

12 asparges, ferske

1 agurk

4 soltørka tomater

4 reddiker

1 pakke ruccola

Purreløk, ca. 10 cm av det hvite og grønne.

Ridderost (eller en annen smakfull ost)

Dressing

2 ss honning, god (gjerne lokal)

4 ss olivenolje, god

1 ss sitronsaft

Fersk basilikum, finhakket

Fersk timian, finhakket

Salt

Pepper

Slik gjør du

Salat

Del agurken i to og skrap ut innholdet. Del den i skiver og legg den i en sil.

Dryss litt salt over agurken og sett silen over en bolle, slik at væska renner av.

Finkutt tomatene og legg den i bollen under agurken. På den måten bløter agurksaften opp tomatene og marinerer dem.

Skjær purreløken i tykke ringer. Grill eller stek ringene i en tørr panne til de er godt brunet. Dette gir en sødmefull løksmak.

Skjær reddikene i tynne skiver og legg de gjerne i isvann. Da blir de knasende sprø.

Vask ruccolaen og tørk den godt.

Skrell asparges og grill eller stek de i tørr panne.

Dressing

Bland alt.

Bland alle ingrediensene på et fat. Ta noen runder med pepperkverna over salaten, hell over honningdressingen, og høvle skiver av ridderost over salaten. Vel bekomme.