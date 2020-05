Heder og ære til melkeprodusenter

Nyheter

Tine sørger for at all melk som produseres i norske fjøs måles hver eneste dag. Den beste melka blir kategorisert som elitemelk, etter å ha blitt analysert for en rekke parametre som fettinnhold, bakterieinnhold, celletall (viser kuas helsetilstand, red. anm.) og proteininnhold, for å nevne noe.