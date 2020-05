ST LIVE: Se den historiske drive-in-gudstjenesten

Nyheter

Gudstjenesten vil bli gjennomført på parkeringsplassen utenfor Buvik kirke. Sokneprest Sveinung Tennfjord skal ikle seg prestekjole på vanlig vis, men der stopper også mye av det vante.

– Det kom som et initiativ fra menighetsrådet. Min første tanke var at dette er for stort for meg, så jeg får det ikke til. Men jeg må svare positivt på en god ide. Så tok det plutselig av. For dette skulle vi få til, og så ble det en dugnad. Nå har vi fått litt penger for å strømme dette på facebook, og vi har fått inn en profesjonell kar som skal produsere dette for nett. Det kommer til å bli det veldig artig, sier Tennfjord til ST.

LES OGSÅ: