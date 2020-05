ST LIVE: Soknepresten skal ordineres

Nyheter

Søndag 3.mai klokka 11 sendes det direkte fra Meldal kirke hvor sokneprest Jonas J. Dahlberg ordineres.

– Jeg har nok sett fram til denne dagen helt siden jeg startet på teologistudiet, sa han til ST nylig.

Biskop Herborg O. Finnset og prost Dagfinn Thomassen er blant de som deltar under den høytidelig seremonien.

- Dette er en festdag uten like. Menighetene i Meldal og på Løkken får gleden av å ta imot og feire sokneprest Jonas som blir ordinert til prestetjeneste, sier Marita Hammervik Owen, sokneprest i Orkanger menighet.

LES OGSÅ:

Dahlberg ble for drøyt et år siden ansatt som prest i det som da var Meldal kommune. I desember avla han sin siste eksamen på teologistudiet, og alt så ut til å ligge til rette for at han kunne ordineres uten problemer på vårparten i år. Det ble bestemt at ordinasjonen skulle skje i midten av mars.

Koronasituasjonen stoppet imidlertid dette.