ST LIVE: Webinar for næringslivet

Nyheter

Målgruppen er bedrifter og enkeltmannsforetak som er blitt rammet av korona-situasjonen. Det vil bli informert om tiltakspakkene og hvilke offentlige midler bedriftene og enkeltmannsforetakene kan søke om, samt gis gode tips og råd.

– Dette er første gang kommunen arrangerer noe slikt. Det blir foredrag som strømmes direkte via kommunens hjemmeside og avisa Sør-Trøndelag. Foredragene vil gi bred informasjon om status og muligheter, sier Aasmund Lie.

LES OGSÅ: Orkland kommune med unikt tilbud til næringslivet

Gratis for alle

Aasmund Lie oppfordrer alle interessert til å gå inn på Orkland kommunes hjemmeside, der det ligger ei lenke man kan benytte ved påmelding.

– Det er også anledning til å stille spørsmål, både underveis og på forhånd. Ser vi at det er behov for det, setter vi opp enda et webinar, sier Lie og legger til at webinaret er gratis og åpent for alle.

Program