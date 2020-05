Hærverk på postkasser på to adresser

Nyheter

To privatadresser i Rennebu er den siste tida utsatt for hærverk. Det er postkassene det har gått utover på begge adressene.

- Den ene er på Berkåk, den andre et annet sted i kommunen. Vi ser skadeverket i sammenheng med hverandre, og har nok utspring i et familieforhold, sier lensmann Finn Skårsmoen.

Han sier at sakene ikke er anmeldt, men at de er loggført hos politiet. Berørte parter er kontaktet, og politiet gjør undersøkelser.

- Vi vet foreløpig ikke hvem som står bak, men vi har en pekepinn, sier lensmannen.

Han sier at dette må de få avsluttet.

- Det er stor sannsynlighet for at de som står bak skadeverket er så gammel at de kjører bil. Da må de samtidig være moden nok til å slutte med dette tullet også, sier Skårsmoen.