Nå er det klart for spørreundersøkelse versjon 2.0

ST har tidligere skrevet om at det skal gjennomføres en ny og bedre spørreundersøkelse om skolestruktur i øvre Skaun. Kommunen har hyret inn Opinion AS for å gjennomføre undersøkelsen. Etter at koronakrise og sykdom har forsinket arbeidet noe, er Opinion klar til å legge frem sitt forslag til gjennomføring av ny spørreundersøkelse.