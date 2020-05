– Det blir ikke fest på grendehuset ennå

Nyheter

Per onsdag formiddag er det én positiv smitteprøve i avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt. Vedkommende befinner seg derimot ikke i Skaun kommune, der han til vanlig bor.

– Han sitter i isolasjon i Skottland, og det er planlagt ny prøve uka her, sier kommuneoverlege Helge Hatlevoll.

I Skottland

Det var onsdag 22. april at det foreløpig siste positive smittetilfellet i vår region, ble kjent. Det dreier seg om en mann i 40-åra som var på vei til å reise ut på jobb, og som derfor ble testet rutinemessig i forbindelse med utreise. Det var ikke helseteamet i Skaun som tok testen, men den ble gjort i jobbsammenheng.

- Har dere kontroll på sporinga, og funnet andre smittede?

– Vi har sporet det vi hadde, og har kontroll på at det ikke er spredning. Det er ingen positive funnet. Derfor er det et stort spørsmålstegn hele greia. Vi lurer på hva dette egentlig er, sier Hatlevoll.

- Hva mener du med «stort spørsmålstegn»?

– Det er én av to ting. Enten er vedkommende smitta på utreise. Det andre er at det er gjennomført en hurtigtest, og at den kanskje er falsk positivt. Men dette blir spekulasjoner fra min side.

Den smittede kommer seg verken hjem eller på jobb før han har testet negativt for covid-19, og har fulgt de retningslinjer som gjelder for å kunne bli friskmeldt.

- Litt bekymra for ny bølge

På torsdag 7. mai kommer regjeringa med nye retningslinjer for en fortsatt gradvis åpning av samfunnet.

– Samfunnet må komme i gang igjen, det er helt klart. Samtidig er det en potensiell fare for at den enkelte innbygger slipper for mye opp og ikke tar dette alvorlig nok. Jeg er litt bekymra for at folk ikke følger rådene som er, og at vi får en ny bølge som følge av denne gradvise åpninga, sier kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell.

I Orkland testes det ifølge Wikell som aldri før, men det har ikke vært meldt om positive prøver siden 14. april, da en familie på fire testet positivt.

– Vi tester så mye vi kan, og alle med luftveissymptomer. Men nei, det er ingen flere positive prøver, og det er bra. Nå ligger vi på over tretti til førti tester hver dag.

Både før etter påske var det knyttet stor spenning til om påskeutfarten ville føre til økte smittetilfeller. Nå, flere uker etterpå, kan man si at svaret var «nei», i hvert fall i vår region.

– Jeg må si, nå har det gått noen uker etter påske, og en tid etter at vi åpnet opp samfunnet litt mer. Med tanke på hvordan situasjonen er i Trondheim, så må jeg ærlig innrømme at jeg kanskje hadde forventet noen nye tilfeller i Orkland, med tanke på nærheten til Trondheim.

Ikke «storfest» ennå

Rindal kommune er stadig den eneste ST-kommunen som ikke har hatt kjente positive smittetilfeller.

– Det er bra det er kjedelig å ringe oss. Vi har fått svar på prøvene vi tok på mandag, og de var negative. Vi fortsetter å gjøre det vi har gjort hele veien, sier kommuneoverlege Mari Wold.

- Hva tenker du om en gradvis åpning av samfunnet som skjer i disse dager?

– Det er helt naturlig, og det er vi klar for. Det oppleves trygt med gradvis gjenåpning nå. Folk har gitt uttrykk for at det har vært greit at samfunnet har vært nedstengt, og det er ikke noe press på at de ønsker en rask åpning. Men det er viktig å fortsatt være flink til å holde avstand og ha god hygiene. Å åpne helt kan vi ikke tillate enda. Vi kan ikke tenke at det ikke kommer smitte hit i det hele tatt.

- Så det blir ikke storfest på grendehus og samfunnshus til helga?

– Nei, det blir ikke det. Men vi venter spent på de nye retningslinjene som regjeringa kommer med på torsdag. Det vil være en del nytt som både innbyggere og kommune må forholde seg til.

Færre akuttsykdommer

Wold sier at det er vanskelig å si hvorfor Rindal så langt ser ut til å være skånet for koronaviruset.

– Det kan være en kombinasjon med lite innbyggertall og geografisk avstand mellom folk; her bor folk litt mer spredt. Vi har vært heldige som ikke har fått det første tilfellet, for da ville det vært naturlig om to og tre i samme husstand hadde blitt smitta. Det er nok en kombinasjon av befolkningstetthet, og litt tilfeldigheter med at det ikke var noen som var ute og reiste i et høyepidemisk område.

- Har smitteverntiltakene hatt noen effekt på helsa til folk forøvrig?

– Det er vanskelig å noen paralleller til folkehelsa på så kort tid. Men det er færre akuttsykdommer som luftveissykdommer, omgangssyke og barnesykdommer. Det har vært færre tilfeller av dette de siste to månedene. Det er en logisk sammenheng av at folk er mindre sammen.

For tidlig for sklitaklinger og kickoff-party

Meldinga er den samme også fra kommuneoverlege Hanne Boksasp Bryn, i Heim kommune.

– Vi tester flere og flere, men samtidig bare de som har luftveissymptomer, sier Bryn.

- Så det er litt for lite å gjøre om dagen?

– Nei, men vi begynner å få litt mer normalt drift, og det klager jeg ikke på. Vi har økt testinga, men har kapasitet til betydelig mer. Jeg vil tro at vi tester om lag femten totalt daglig.

Riksmedia har de siste dagene vært preget av om toppfotballen skal åpne igjen. I ei pressemelding fra Trøndelag fotballkrets, står det at planen er at det skal spilles halv fotballsesong, med oppstart for breddefotballen fra 4. til 6. divisjon først i august.

- Er det trygt å sette inn ei skikkelig sklitakling på Ånesøyan snart, kan man dusje sammen etter kamp, og ikke minst, ta en skikkelig «kickoff-fest» før sesongstart?

– Jeg tror det er for tidlig, det må jeg si. Vi vet at vi har hatt smittetilfeller mellom Trondheim og Kristiansund, som har kommet overraskende på. Derfor blir det nok ingen sklitaklinger med det første. Vi venter med dem. Det er ingenting som tyder på at det blir breddekamper før sommerferien.

Det har ikke lykkes ST å komme i kontakt med kommuneoverlege i Rennebu, Tove Hem.

Smittestatus

ANTALL SMITTEDE I «ST-LAND»: 31

Orkland: 18, Skaun: 6, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0



ANTALL FRISKMELDTE I «ST-LAND»: 30

Orkland: 18, Skaun: 5, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0