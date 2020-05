– Jeg liker ikke tanken på at vi skal ekspropriere

Nyheter

Forrige uke skrev ST om at Skaun kommune kan bli nødt til å bruke tvang for å gjennomføre arkeologiske utgravinger på private eiendommer på Venn. Utgravinga er en forutsetning for å få vedtatt områdeplan og bygge nytt oppvekstsenter. Etter at saken ble tatt opp til orientering i plan- og miljøutvalget (PMU), der det ble oppfordret til politisk involvering, ble saken «etteranmeldt» til møtet i formannskapet torsdag 7. mai.