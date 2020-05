Sukkerspinn og popcorn uten kliss og kalorier

Nyheter

- Men vi gir oss ikke, bedyrer Kristin Elvsveen Witry som er mor i korpset.

Rekordinnmelding

For selv om musikerne ikke får vise seg fram i all sin pomp og prakt for et stort publikum, så er de allerede i gang med øvingene. Det har vært øvelser på Zoom for de yngste, og de siste to-tre ukene har hovedkorps og drill hatt øvelse under strengt smittevern.

Witry legger ikke skjul på at koronaen også har rammet de unge musikerne og deres forventninger om å vise seg fram for hele bygda den 17. mai. Korpset har nemlig hatt en skikkelig oppblomstring siste året med rekordstor innmelding av nye musikere. Så fikk de også Skaun kommune sin kulturpris for 2019.

Viktig inntektskilde

Selv om det ikke blir folketog den 17. mai, så skal hovedkorps og drill ut og spille både på Venn, Børsa, Viggja og Buvika. Men ettersom det ikke blir noen folkefest, så faller mye av inntektsgrunnlaget for korpset bort da salg av sukkerspinn, popcorn, is og andre godsaker på nasjonaldagen har vært en viktig inntektskilde for Skaun barne- og ungdomskorps.

Fra 1. til 18. mai

Men som kjent har korpsbevegelsen, og heller ikke Skaun barne- og ungdomskorps, for vane å gi opp. Nå som det ikke blir fysisk salg av godsaker på årets 17. mai, så inviterer korpset til en virtuell kiosk der folk kan kjøpe så mange godsaker de vil, uten å bli klissete på fingrene, uten å legge på seg og bli stappmette av sukkertøy.

- Det bruker å være lang kø for å få kjøpt sukkerspinn, is og popcorn på 17. mai. Med VIPPS-metoden kan folk faktisk handle for å støtte oss når som helst på døgnet fra 1. mai, ja til og med 18. mai, sier Witry.

I tillegg kan de spise så mye de vil hjemme av alskens annen mat, samtidig som de støtter Skaun barne- og ungdomskorps som lover å komme sterkt tilbake til folketoget 17. mai i 2021.