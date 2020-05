Orklending tiltalt for grovt bedrageri

Nyheter

En mann i 20-åra bosatt i Orkland kommune, må møte i retten tiltalt for svindel.

Ifølge tiltalebeslutningen utferdiget av Statsadvokatene i Trøndelag har mannen både jobbet og mottatt lønn, og fått utbetalt stønad fra Nav. Tidsrommet for den urettmessige utbetalinga er fra september 2017 til august 2018, altså nærmere ett år, og beløpet er på over 110 000 kroner. Bedrageriet anses som grovt fordi det har hatt betydelig økonomisk skade som følge, og fordi det er begått over lengre tid.

Svindelen har foregått ved at han har unnlatt å opplyse de timene han har fått lønn på de elektroniske meldekortene til Nav. Dette er ei ordning som er basert på tillit.

Han er, som følge av dette forholdet, også tiltalt for å ha gitt uriktige opplysninger til en offentlig myndighet.