Nå kan bygda få internett med lysets hastighet

En forutsetning for at utbygginga kan starte, med mål om byggestart før sommerferien, er at åtti prosent av husstandene skriver seg på. Mandag 11. april kommer et mobilt salgskontor til Coop Marked Skaun, med signeringsklare skjemaer.

– Håpet er å få kontakt med alle husstandene i løpet av denne uka (uke 20, journ.anm.). Om vi når det antallet kontrakter som er nødvendig innen kort tid, så er det store muligheter for at utbyggingen kan starte allerede før sommeren, skriver NTE i et brev til Skaun kommune, som også er sendt ut til husstandene i det aktuelle området.

Lysets hastighet

– Det betyr i så fall at sjansen for at alle får gleden av det nye fibernettet allerede i høst, vil være svært gode

I brevet skryter NTE og Altibox fiber med suveren hastighet, full frihet for hele familien til å utnytte strømmetjenester som Netflix, Youtube, sky-tjenester, online gaming og framtidas tv-distribusjon.

– Internett med lysets hastighet og en unik-tv-løsning, står det videre om bygdefiberprosjektet.

Mobilt salgskontor

I tillegg til det mobile salgskontoret som stasjoneres på Coop Marked på Venn, hver dag fra mandag 11. mai til torsdag 14. mai, vil NTE bedrive oppsøkende salg via hjemmebesøk.

– VI tar smittevern på største alvor, og hvert besøk kan derfor ikke bare i mer enn femten minutter, og vi holder minimum én meters avstand fra døra.

Inne i salgsvogna utenfor dagligvarebutikken, vil det kun være tillatt med én kunde til enhver tid, og med to meters avstand mellom personer. NTE skriver at smittevern og desinfisering vil bli tatt på høyeste alvor, slik at man ikke skal trenger å være redd for smitte.