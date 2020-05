Usikret hund førte til utforkjøring

Nyheter

Klokka 20.18 fredag kveld fikk politiet melding om en bil som var havnet i grøfta på Vormstad.

– Det var to personer i bilen, og begge skal ha vært uskadd, forteller politiets operasjonsleder, Ole Petter Hollingen.

Forholdet vil bli anmeldt.

– Årsaken til det, er mangelfull sikring av hund i bil. Hunden skal ha vært årsak til utforkjøringa, sier Hollingen.

Det er påbudt å sikre all last i et kjøretøy. Transporterer man hund, skal denne enten være i bur eller være sikret med godkjent sikkerhetssele.