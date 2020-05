Slik blir 17. mai-været der du bor

Nyheter

Mange våknet opp til hvite jorder og plener søndag morgen, og man må klype seg i armen for å huske at vi snart er midt i mai.

Og mer snø skal det bli. Natt til mandag er det ventet enda mer hvitt fra himmelen. Mest blir det i høyereliggende strøk, men også i lavlandet er det ventet noe snø.

Man finner heller ikke store trøsten i å se på langtidsvarselet. I alle ST-kommunene meldes det om nedbør i nesten hele kommende uke. Flere steder vil denne nedbøren i perioder komme som snø.

Flere steder blir det nedbør også på selve grunnlovsdagen, mens andre steder vil få oppholdsvær. Felles for alle ST-kommunene, er at det blir kaldt på 17. mai.

Her er varselet for uka som kommer - og for selve grunnlovsdagen (17. mai-været kommer først):

Orkanger: 8 grader og oppholdsvær, regn til og med lørdag

Kyrksæterøra: 8 grader og regn, regn hele uka

Halsa: 9 grader og regn, regn hele uka

Meldal: 7 grader og oppholdsvær, regn og snø til og med torsdag

Skaun: 7 grader og oppholdsvær, regn og til dels snø til og med lørdag

Berkåk: 8 grader og oppholdsvær, snø til og med torsdag

Lensvik: 7 grader og regn, regn hele uka, bortsett fra tirsdag

Krokstadøra: 7 grader og regn, regn hele uka, med litt snø tidlig i uka.

Rindal: 7 grader og oppholdsvær, regn og tidvis snø til og med lørdag

Fortsatt kaldt

På storm.no varsles været litt lenger fram i tid. Slår dette varselet til, kan vi glede oss til å se sola helga etter 17. mai.

Men heller ikke denne helga meldes det temperaturer med to siffer i tallet. Og vi skriver snart juni...