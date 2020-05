At folk kjører ruset, er dessverre et sikkert vårtegn.

Tallene til UP viser en økning i antall anmeldte fyllekjørere i Trøndelag politidistrikt.

April har vært preget av krangling om krisepakker, vekslende vær og fyllekjøring. To av dem er klare vårtegn, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Kristoffersen refererer til ruskjøringstallene for april. Her viser det seg at hele 727 ble anmeldt for ruskjøring – det til tross manglende ruskontroller grunnet smittefare.

Vårtegn

- Etter en lang vinter med gråvær, er det alltid fint med vår. Like fint er det ikke at fyllekjørerne herjer. At folk kjører ruset, er dessverre et sikkert vårtegn, sier hun.

Kristoffersen sier at tallene heldigvis viser at det er nedgang fra mars, men likevel er 727 helt sjokkerende høyt.

- Jeg skjønner at folk kan føle behov for avreagering i disse krisetider, men jeg ber folk om å avstå fra ruskjøring. Du utsetter deg selv og andre for livsfare. Faktumet at en av tre dødsulykker skyldes rus, viser klart og tydelig at fyllekjøring er en farlig «hobby», kommenterer Kristoffersen.

- Store mørketall

En skulle tro at med de strenge restriksjonene fra myndighetene, ville ruskjøringstallene bli redusert. Realiteten er motsatt: Faktisk ble flere anmeldt i april 2020 enn på samme tid i fjor.

Tallene til UP viser at det i april 2019 ble anmeldte 61, mot 77 i år. Det tilsvarer to daglige rusanmeldelser.

- Vi ser en økning i antall anmeldte i ruskjørere fra april 2019 til april 2020 i Trøndelag. Hva tenker du rundt det?

- Jeg tenker at det egentlig er tilfeldig. Det er alltid store mørketall, noe som gjør at det i realiteten er like triste tall over alt. Uansett er det ganske urovekkende, avslutter Kristoffersen.

Fakta:

• Anmeldte ruskjørere i april 2020: 727

• Anmeldte ruskjørere i mars 2020: 749

• En av tre dødsulykker skyldes rus

• 9 av 10 anmeldte ruskjørere er menn