Truet på livet av gjeldsinnkrevere

En mann bosatt i STs nedslagsfelt er både banket og truet på livet av to menn fra Trondheim i forbindelse med påstått uoppgjort gjeld. Det går fram at tiltalebeslutningen mot én av mennene. Tiltalen omhandler straffelovens paragraf 15 om blant annet vold og trusler.

Det var i mars i fjor at to menn oppsøkte fornærmede på bopel. De tok seg inn gjennom et vindu. Ærendet var å kreve inn 50 000 kroner i gjeld fra fornærmede. Han ble slått flere ganger ansiktet.

De fikk imidlertid ikke pengene de hadde «krav» på, og sa de skulle komme tilbake om ca. tre uker. Hvis han da ikke hadde pengene, skulle de slå ham i hjel, ifølge tiltalen.

Før de forlot stedet, tok de 3500 kroner i kontanter og en mobiltelefon som tilhørte tiltalte.

I tiltalebeslutningen, utferdiget av Statsadvokatene i Trøndelag, går det fram at den ene også skal ha begått flere straffbare handlinger flere steder i Trøndelag. Dette går på trusler, narkotikaforbrytelser og vinning.