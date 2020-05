– Nå har alle sagt ja

Jeg er litt lei av er at det er noe som stopper opp hele tida, med innsigelser som forpurrer tidslinja vi egentlig hadde tenkt

I mars sendte kommunen brev til elleve grunneiere på Venn, der de ba om samtykke til å gjennomføre arkeologiske undersøkelser, som er et krav fra Riksantikvaren og Trøndelag fylkeskommune før en eventuell områdeplan kan godkjennes. Frem til tidlig i forrige uke, hadde kommunen fått samtykke fra seks. Det gjorde at kommunen måtte forberede mulig bruk av tvang. Det ble i tillegg satt ned et utvalg bestående av ordfører, varaordfører Bjørn Hammer (Buviklista) og kommunestyremedlem Øystein Syrstad (Ap), som skulle bistå i eventuelle forhandlinger.