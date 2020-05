Nyheter

Lokalt politi gjennomførte tirsdag morgen adferdskontroller, blant annet ved både Evjen skole og Børsa skole.

På Evjen mottok en sjåfør et forenklet forelegg for at han ikke hadde sikret barnet i bilen godt nok.

I Børsa ble det ingen reaksjoner, men en sjåfør måtte ut av kjøretøyet å koste av snøen på bilen.

Flere skolekontroller følger i dagene som kommer, opplyser politiet.