Hvem skjuler seg bak Kjell?

Nyheter

Dette er et lagbilde fra 1966. Nei, det er ikke Englands lag som vant VM dette året, men et guttelag fra OIL.

Her er navna på spillerne (foran fra venstre): Nils Rønning, Bjørn Bye, Svein Asphjell, Edvard Almli, Trond Krognes. Bak: Tor Hestnes, Stein Brage Raanes, Kjell Øyasæter, Karsten Engen og Per Odd Eggan.

Men ser du nøye på bildet, ser du at én av spillerne ikke var helt klar for fotografering idet bildet ble tatt. Dette er et mysterium, blant annet for Kjell Øyasæter, som er den spilleren som skjuler «den mystiske spiller x».

Da er selvsagt spørsmålet til STs lesere: Er det noen som vet hvem dette er? Har du svaret, eller forslag til svar, så send det til john.myrhaug@avisa-st.no eller på sms til 907 72 300. ST lover å komme med fasiten - om noen har den.