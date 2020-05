– Helsearbeiderne er i en særstilling i denne krisen

Nyheter

I formannskapsmøtet 16. april, la Nielsen frem et forslag om at kommunedirektøren i Skaun lager en kompensasjonsordning for ansatte i hjemmetjenesten og Rossvollheimen. Ordningen skal belønne den ekstra arbeidsbelastningen og smitterisikoen som de ansatte utsettes for i løpet av koronakrisen.