— Det blir tog

— Nasjonaldagen nærmer seg, og i år blir feiringen noe annerledes. Men tog blir det - i form av kjøretøy!

Det sier Marte Seter Otnes, som har tatt initiativ til å skape stemning i bygda på en veldig annerledes 17. mai i gamle Halsa kommune.

Hopp av når du vil

Toget starter fra Stornaustet på Halsa.

— De som vil, møter opp der. Eller dere kan «hoppe på» toget underveis i ruta. Plana er i hvert fall at toget går videre til Liabø, da det er forskjellige tin som foregår. Beboerne på Liatun sitter da klar på framsida for å overvære toget, sier Otnes.

Toget går videre mot Valsøyfjord og går rundt fjorden i retning Enge. Det passerer Valsøybotn og snur i Stokkekrysset og vender tilbake i retning Valsøya.

— Folk «hopper av» toget der de vil, sier hun.

Så har hun også en stor oppfordring til alle som av ulike årsaker ikke kan delta i toget:

— Vi håper dere vil stille dere opp langs vegene rundt omkring og vinke/feire sammen med dette vil være med å skape en god 17. mai-stemning.

Bør dresses opp

Alle salgs kjøretøyer oppfordres til å stille, men det er anbefalt en minstehastighet:

— Vi bør holde en minstefart på 40-50 km/t, skal vi kjøre i 30 km/t hele ruten, tar det nok altfor lang tid. Men det er selvsagt ønskelig å få med veterantraktorene også, så det blir mulighet for å senke hastigheten på enkelte strekninger sånn at også de skal få være med. Ellers vil vi spesielt oppfordre veteranbiler til å dresse seg opp og delta. Og ikke minst; ungdommer må ta med «rånebilen» for litt show-off, sier Otnes.

Retningslinjene fra myndighetene er å kjøre så det ikke blir for mye blanding av folk i én bil.

— Kjør egen bil i stedet for å sitte på med venner/bekjente, lyder oppfordringen.

Låner Vipps

8. klassetrinn, som har basert mye av inntekten til klassekontoen sin på nasjonaldagen, mister i år sin inntekt. Vi har derfor fått lånt Vipps-nummeret til Valsøyfjord idrettslag, og håper folk vil sende et bidrag til klassen, sier Otnes.

Pengene vil bli overført til klassekonto i etterkant.