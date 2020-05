Et relativt lite brudd på trafikkreglene fikk stor konsekvens - mistet førerkortet

Nyheter

Fredag ettermiddag gjennomførte UT en kontroll på fv 65 ved Vormstad i Orkland kommune.

– Fem førere ble stanset. En fører som kjørte i 66 kilometer i timen, fikk for mange prikker og mistet dermed førerkortet, sier politiet.

En annen fører kjørte med en tilhenger han måtte ha klasse BE for å dra, noe føreren ikke hadde. Denne føreren ble anmeldt både for hastigheten og kjøring uten gyldig førerkort.

– Ut over disse to, ble det utstedt tre forenklede forelegg for høy hastighet.

