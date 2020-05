Skiløpere hentet ned fra fjellet av Sea King

Nyheter

Fredag ettermiddag melder politiet om at to skiløpere har gått seg fast på nordsida av Svarthøtta, i Rindal kommune.

– De vil bli forsøkt hentet ut av Sea King-helikopter, skriver politiet på Twitter klokka 18.24.

#Rindal. Sea-King på stedet. For mye vind til å løfte opp de 2 skiløperne. En redningsmann og en lege fra Sea-King er satt av og vil ta seg opp til de 2 skiløperne. Politiet organiserer kapasitet på snøscooter ved Jølhaugen https://t.co/4esk0tuu86 — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) May 22, 2020

Mye vind

Svarthøtta er et 1 548 meter høyt fjell på grensen mellom kommunene Rindal, Oppdal og Rennebu i Trøndelag, og det skal være mye vind i området.

– De har gått seg fast og de har veldig sterk vind der de er. Det er vanskelig terreng og sannsynligvis stor snøskredfare, sier operasjonsleder Stig-Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Klokka 19.40 skriver politiet at det er for mye vind til å løfte opp de to skiløperne til helikopteret. Ifølge Adresseavisen er det snakk om en mann og en kvinne i 50-åra.

– En redningsmann og en lege er satt av, og vil ta seg opp til de to skiløperne. Politiet organiserer kapasitet på snøskuter ved Jølhaugen, melder politiet på Twitter.

#Trollheimen #Svarthøtta 2 personer på ski kommer ikke videre på grunn av kraftig vind og skredfare. Redningshelikopter underveis fra Ørland. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) May 22, 2020

Redningsmann på stedet

Klokka 20.12 melder politiet at redningsmann og lege er på stedet, og at turen ned fra fjellet starter nå.

– Alle har det bra, skriver politiet.

Litt før klokka 21 skriver politiet at de to skiløperne blir flydd ut av området.

– Skiløperne var slitne, men uskadd.

#Rindal. Sea-king har tatt de 2 skiløperne ombord. Blir flydd ut av området. Skiløperne var slitne, men uskadd. https://t.co/nQ2A5fJqyB — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) May 22, 2020