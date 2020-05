Åpner dørene

Nyheter

— Ei gladmelding!

Det sier daglig leder Olav Magnus Stamnestrø i Sodvinhallen, etter at det fredag ble klart at hallen kan åpne igjen på mandag.

— Vi åpner for organisert aktivitet for lag og grupper. Selv om våren er kommet og vi går mot sommer, er det gledelig at spesielt KIL/Hemne nå kan få benytte treningsfelt slik at også de yngste kan komme i gang med aktivitet, sier Stamnestrø.

Han har selv vært permittert siden hallen stengte 12. mars.

— Nå gleder vi oss til å ta imot ivrige unge til livlig aktivitet, men der vi selvsagt holder oss innenfor gjeldende koronavettregler og smittevernregler for øvrig, sier han.