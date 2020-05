Dystre resultat etter UP-kontroll

Søndag hadde UP kontroll på FV 700 ved Stamnan i Rennebu kommune. Totalt måtte politiet gjøre tre førerkortbeslag for høy hastighet. Den høyeste hastigheten ble målt til 112 km/t i 60-sonen.

I tillegg ble det ni forenklede forelegg for hastighet, samt tre forenklede forelegg for mobilbruk.

