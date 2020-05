Lyste ut 3,5 stilling - fikk 185 søknader: - Jeg har ikke vært borti lignende

Nyheter

Til neste år starter startet Orkdal VGS et nytt tilbud for helse- og oppvekstfag. Samtidig blir skolen en regionskole for voksenopplæringa. Dermed må det ansettes flere lærere ved skolen som allerede har mellom 90 og 100 ansatte. Til sammen vil det trolig bli 80 flere elever enn det er i inneværende år og dermed er det lyst ut 3,5 lærerstilling ved skolen. Interessen for jobbene, er mildt sagt, enorm.