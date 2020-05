Får ikke kvittet seg med skiten

Nyheter

Vi går mot en sommer der svært mange nordmenn vil feriere i eget land, og mange av dem vil ha med seg campingvogn eller kjøre bobil.

I Orkand er det én tømmestasjon, der campingturister kan kvitte seg med kloakken, og denne ligger på tomta til Oti-sentret.

Ikke åpnet

Roy Egil Johansen er senterleder for begge Amfi-sentrene på Orkanger, og han har flere ganger vært i kontakt med teknisk sjef i Orkland kommune, Nils Arne Sletvold.

- Tømmestasjonen for bobiler og campingvogner på Amfi Oti driftes av Orkland kommune. Tømmestasjonen er vinterstengt, og åpnes normalt i månedsskiftet april/mai. Men den er fortsatt ikke åpnet. Jeg har flere ganger vært i kontakt med Nils Arne Sletvold i Orkland kommune, og han sier at det er brudd i en strømkabel som er årsak til at tømmestasjonen fremdeles ikke er åpnet, forteller senterlederen.

Mange henvendelser

- Jeg har mottatt mange henvendelser fra folk som kommer til stengt tømmestasjon, sier Johansen som håper Orkland kommune kan prioritere saken slik at tilreisende møter en åpen tømmestasjon.

- Tømmestasjonen blir mye brukt gjennom sommeren, og det er grunn til å forvente en betydelig økning av besøkende med bobiler og campingvogner. Vi bør alle sørge for at de får gode opplevelser når de besøker Orkland, sier Johansen.

- I morgen den dag

Nils Arne Sletvold i Orkland kommune bekrefter at problemet skriver seg fra et brudd i en strømkabel som går fram til tømmestasjonen.

- Vi ble oppmerksom på dette da vi skulle åpne stasjonen. Vi må grave og legge ny strømkabel, og vi vil gjøre dette så snart som mulig, sier Sletvold som opplyser at kommunen vil ta kontakt med entreprenør umiddelbart.

- Vi vil kontakte en aktuell entreprenør i morgen den dag, sa Sletvold da ST snakket med ham sent tirsdag ettermiddag.