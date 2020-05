Milliardprosjekt fikk snøutfordring: - Tror fortsatt vi skal holde fristen

Nyheter

Først var det koronaviruset som gjorde at det ble utsettelser for de 43 vindmøllene som skal settes opp på Geitfjellet, da utenlandske arbeidere ble satt i 14 dagers karantene i april. Så kom snøværet som førte til ytterligere utsettelser. Ekvipasjene som skulle frakte vindmølleelementer fra Grønøra til Geitfjellet skulle i utgangspunktet starte i begynnelsen av mai, men mye snø i fjellet har ført til at selve transporten ble noe forsinket.