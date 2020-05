Ny million fra næringslivet

Nyheter

I god tid før nyttår skal skoleelever i hele Orkland få tilgang til et helt spesielt klasserom - et newtonrom. Det er et undervisningslokale som er teknologisk og praktisk utstyrt. Elevene kan dermed lære fysikk, matematikk, teknologi og kjemi ved at de selv for utføre forsøk og praktiske oppgaver i et topp utstyrt undervisningslokale.