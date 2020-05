Stadig flere tilbake i jobb

Nyheter

Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned. Ved utgangen av mai er det 12 998 helt ledige i Trøndelag. Dette tilsvarer 5,2 prosent av arbeidsstyrken, viser tall fra Nav.

Sammenlignet med forrige måned har antallet helt ledige gått ned med 7618 personer.

– Ledigheten i fylket er fremdeles svært høy, men stadig flere kommer tilbake i jobb. Vi forventer at denne utviklingen fortsetter i ukene og månedene framover, gitt at smittesituasjonen holdes under kontroll, sier Bente Wold Wigum, direktør i Nav Trøndelag, i en pressemelding.

Samtlige av STs kommuner ligger under fylkesgjennomsnittet. Dette er tallene for helt ledige i prosent, med antall ledige i parentes:

Rindal: 2,4 (25)

Rennebu: 3,6 (44)

Heim: 3,8 (113)

Orkland: 3,9 (359)

Skaun: 4,4 (196)

Den neste oversikten viser antall permitterte i prosent, og hvor mange dette utgjør av arbeidsstyrken:

Rindal: 5,0 (52)

Rennebu: 4,0 (51)

Heim: 4,0 (122)

Orkland: 6,0 (522)

Skaun: 5,0 (247)