Fire bilførere tatt i svært høye hastigheter

Sent lørdag kveld og natt til søndag har UP hatt kontroller i området mellom Melhus og Heimdal. De kontrollerte dette området delvis på grunn av et rånetreff på Tiller, ifølge operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt. I alt ti bilførere mistet førerkortet.

- Det var høye hastigheter på flere som ble tatt, sier Kimo.

Den første som ble tatt kjørte i 160 km/t i Okstadbakken i 22-tiden lørdag kveld. Senere ble en annen bilfører tatt i 160 km/t i 100-sonen mellom Klett og Melhus. UP måte også en bilfører i 146 km/t og en annen bilfører i 139 km/t i området mellom Melhus og Heimdal.

Kontrollen pågikk fra 22-tiden lørdag kveld til 02-tiden natt til søndag.