Kvinne tilsto råkjøring

Ei kvinne i 20-åra bosatt i Orkland kommune, er dømt til en betinget fengselsstraff på 18 dager, med en prøvetid på to år, for et grovt tilfelle av råkjøring.

«Personlige forhold»

I retten har kvinnen, som aldri før har vært straffet eller bøtelagt, kommet med en uforbeholden tilståelse. Hun samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Dette gir prosessøkonomiske besparelser, og er en formildende omstendighet når straffen blir utmålt.

Retten vurderte samfunnsstraff, men kom under tvil fram til at det var tilstrekkelig med en betinget dom. Dette er i tråd med påtalemyndighetens forslag. Retten begrunner en slik avgjørelse med personlige forhold knyttet til tiltalte.

Tapstid på åtte måneder

Ifølge tapsforskriften, tilsier en hastighetsovertredelse på 130-140 km/t en tapstid på 8-12 måneder. Etter rettens skjønn er det snakk om en tapstid på ti måneder ved kjøring i 136 km/t. Derfor er tapstiden satt til åtte måneder i denne konkrete saken.

Kvinnen vedtok dommen på stedet.