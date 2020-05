To kontroller siste døgnet

Nyheter

Politiet gjennomførte lørdag to kontroller i STs nedslagsfelt.

Den første starta ca. 17.30 på E39 på Søvasskjølen. Her sto politiet med laseren, og etter en ca. to og en halv time lang kontroll, ble det utstedt ni forenkla forelegg. Høyeste hastighet var 112 km/t i 80-sonen.

Omtrent samtidig med at denne kontrollen ble avsluttet, startet politiet en kontroll som omhandlet bilbelte- og mobilbruk. Dette skjedde i sentrum av Orkanger. Her ble det to reaksjoner i form av ett gebyr og ett forenkla forelegg. 37 kjøretøyer ble stanset.