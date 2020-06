– Det er to ting jeg gjerne skulle hatt ugjort

Det ble sagt at det var helt vanvittig å bygge parkeringsanlegg på landsbygda

Nyheter

Året var 1998. Skaun kommune lå også den gang sør for Trondheim og nord for Orkanger. Flesteparten av skauningene pendlet, som i dag, ut av kommunen for å komme seg på jobb. Da Laugsand første gang kjørte til jobb fra Heimdal, der han akkurat hadde bygd hus, gjorde han det langs det som i dag omtales som «den gamle fylkesveien» eller fv 800.