Barn påkjørt av bil

Like etter klokken 19:30 fikk politiet melding om et trafikkuhell mellom en bil og et barn på sykkel. I følge politiet skal barnet ha blitt påkjørt på Fannrem i Orkland kommune.

- Jeg har ikke alder på barnet på sykkelen, men det er snakk om en gutt. Foreldrene er på stedet, og han fraktes til sykehus for en sjekk, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller til adressa.no.

#Orkland - melding om trafikkuhell mellom bil og barn på sykkel. Uhellet skal ha skjedd på Fannrem. Barnet skal være bevist — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) June 2, 2020

Det skal ikke være snakk om alvorlig skade på gutten. Politiet beslagla førerkortet til sjåføren av bilen.

- Det blir vurdert på stedet om det er behov for beruselsestest, men det er ingenting som tyder på at det er snakk om ruskjøring akkurat nå, fortsetter Tiller.

Barnet skal ha brukt hjelm.