Ikke norovirus ved barnehage

Nyheter

ST hadde før pinsehelga en artikkel om at skoler og barnehager startet ordinær drift fra 2. juni. I den forbindelse skrev vi om at barnehageunger fra samme dato må ha med seg matpakke, og at denne må merkes med navn.

Saken var illustrert av et bilde fra Evjen barnehage. Ved en teknisk feil hadde en gammel bildetekst blitt hengende med bildet. I denne bildeteksten sto det at Evjen barnehage nå er rammet av norovirus.

Det er ikke tilfellet. Bildeteksten tilhørte en gammel artikkel, som omhandlet norovirus. I dag er Evjen barnehage både norovirusfri og koronafri. ST beklager.