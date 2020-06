Skulle få avklipt fingre og tær

Nyheter

En mann i 20-åra bosatt i Orkland kommune, må møte i retten, tiltalt for flere forhold.

Ifølge tiltalen, utferdiget av Politimesteren i Trøndelag, skal han ha i april i år sendt en videomelding via snapchat til en kvinne, der filmen viste et skytevåpen og at det ble tatt ladegrep. Dette skjedde etter at en tredjeperson hadde truet den samme kvinnen med å klippe fingre og tær av henne. Trusselen var egnet til å framkalle alvorlig frykt.

Han har også et tiltalepunkt mot seg som går på alvorlig kroppsskade, da han slo en annen person i ansiktet slik at det oppsto brudd i nesebeinet. Dette skal ifølge tiltalen ha skjedd i juni i fjor.

Det tredje forholdet han må svare for, går på oppbevaring av en mindre mengde amfetamin. Dette ble avdekt dagen etter trusselsaken.