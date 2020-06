E39 var stengt på grunn av vogntog

Nyheter

Torsdag formiddag melder Statens vegvesen at E39 er stengt.

– Strekningen Øysand - Buvika er stengt på grunn av et stanset vogntog. Berging er på vei. Omkjøring skiltet via fv 800, skriver vegtrafikksentralen på Twitter.

Ev 39 Orkanger - Klett: Strekningen Øysand - Buvika er stengt på grunn av et stanset vogntog. Berging på vei. Omkjøring skiltet via Fv 800. — Vegtrafikksentralen midt (@VTSMidt) June 4, 2020

Litt senere opplyses det om at vogntoget har kommet seg av vegen, og at vegen er åpen for trafikk igjen.