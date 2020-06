Mulig svar på hvem som er den «mystiske spilleren»

Nyheter

12. mai hadde ST en artikkel under overskrifta «Hvem skjuler seg bak Kjell?». Dette var et lagbilde av et guttelag fra OIL fra 1966.

Her er navna på spillerne (foran fra venstre) som vi ser ansiktene til: Nils Rønning, Bjørn Bye, Svein Asphjell, Edvard Almli, Trond Krognes. Bak: Tor Hestnes, Stein Brage Raanes, Kjell Øyasæter, Karsten Engen og Per Odd Eggan.

Men én av spillerne hadde, som vi ser, gjemt seg bak Kjell Øyasæter. Og Øyasæter er en av dem som lurer på hvem dette kan være.

ST fikk umiddelbart et tips om at det kunne være den tidligere Rosenborg-stjernen Øystein Wormdal. Wormdal kunne imidlertid verken bekrefte eller avkrefte at det var ham.

Noe seinere kom et tips fra Olav Berbusmel - som vi tolker dit hen at han nok vet best. Fordi: «Tror det er meg», skriver Berbusmel i en sms til ST.

Dette er det nærmeste vi kommer svaret på gåten. Om ikke andre har andre og bedre forslag? Dermed betraktes Berbusmels svar som fasit på hvem den mystiske spilleren» er. Men det er fortsatt anledning til å komme med «motsvar».