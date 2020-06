Politiet søker etter Odin i skogsområde

Nyheter

Etter at Åsted Norge Savnet satte fokus på en vitneobservasjon på en skogssti i Malvik i Odin-saken, har politiet nå startet nye søk i dette skogsområdet.

- Det er for øyeblikket fem hundeekvipasjer og en drone som er i søk i området, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Åsted Norge Savnet er en ny serie som tar for seg savnet-saker i Norge, og Odin-saken var først ute mandag denne uka.

En skogbruker ble intervjuet om observasjonen av en gutt han mener kan være Odin. Nå er politiet altså i gang med å søke i området ved Nygårdsvollen i Malvik, etter at programmet satte nytt fokus på akkurat denne observasjonen. Vitnet forteller at han så en gutt med gul jakke og hettegenser gå langs skogsveien mandagen etter at Odin forsvant.

Politiadvokat Hans Vang sier til Adresseavisen at de kommer til å søke utover ettermiddagen og kvelden torsdag, og ber om at folk holder avstand, slik at de får gjort jobben sin.