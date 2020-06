– Det kan føre til komplikasjoner om vi går for et direktesalg

Nyheter

Forhandlingsutvalget for fast eiendom (består av formannskapet) i Skaun har vedtatt å selge pilegrimsstedet Husbyrena. Eiendommen skal legges ut på det åpne markedet, til tross for at barnebarnet til den tidligere eieren, Eli Husby, i oktober 2018 signaliserte at hun ønsker å kjøpe tilbake stedet.