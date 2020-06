Har lagd video om fylkesvei for å legge press på politikerne

Nyheter

– Vi er en distriktskommune med bedrifter som bidrar til verdiskapning både regionalt og for landet.

Slik åpner Heim-ordfører Odd Jarle Svenem den over fire minutter lange videoen som er lagt ut på kommunens hjemmesider.

Veien ordføreren ønsker oppmerksomhet om, er fylkesvei 680.

– Vi har smelteverkindustri, en av landets største vinduprodusenter, og vi har ei ikke ubetydelig laksenæring i denne regionen. Det gjør at vi politikerne lokalt, har prøvd å gjøre noe med veien inn til Kyrksæterøra.

Ordføreren er filmet ved veien har ønsker å rette fylkespolitikernes oppmerksomhet mot.

– Vi står ved fylkesvei 680, og her er det to svinger og ei bru som gir store utfordringer. Vi lager nå en video som viser de utfordringene innbyggerne og næringslivet har med denne veien.

– Jeg håper dere kan se på denne videoen, så får vi snakkes, sier Svanem mens han ser rett i kamera.

Ifølge videoen passerer i snitt 774 kjøretøy per dag denne veien.

«På dager med høy trafikk passerer det over 150 kjøretøy over 5,6 meter», står det videre.

I videoen er det også et intervju med en lastebilsjåfør. Han beskriver blant annet at det om vinteren er ganske utfordrende å møte brøytebiler på denne strekningen.

– Det vi snakker om her er et ferdigprosjektert veistykke, og det er et prosjekt som statens vegvesen ha utarbeidet. Vi mener det er et gryteklart prosjekt, sier ordføreren etter innslaget med lastebilsjåføren.

Han kommer med en klar beskjed til politikerne helt til slutt i videoen.

– Jeg håper inderlig at dette blir sett på. Innbyggerne og næringslivet i Heim kommune fortjener å få en ny vei inn til kommunesenter Kyrksæterøra. Som for øvrig er et av de største tettstedene i Trøndelag, legger ordføreren til helt til slutt i filmen.