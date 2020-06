Nye utfordringer for Sommerorkland

Det er klart utfordrende å dekke et så stort område, ettersom vi som styrer med dette, kjenner best til tidligere Orkdal kommune.

- Vi ber om innspill og forslag til aktiviteter, men tilbyr også lag og organisasjoner å være med og arrangere, sier Johan Flønes som er miljøveileder og konsulent i avdeling ungdom og fritid i Orkland kommune.

Ber om tips

- Slik kan lag og organisasjoner få verdifull inntekt til klubbkassa og også få promotert egen organisasjon, føyer Flønes til.

I tillegg til at storkommunen har gjort det ekstra utfordrende å lage aktiviteter i alle deler av kommunen, har også koronaen skapt ekstra utfordringer denne sommeren. Det gjelder ikke minst transport til og fra aktiviteter.

- Det er klart utfordrende å dekke et så stort område, ettersom vi som styrer med dette, kjenner best til tidligere Orkdal kommune, sier Flønes, som inviterer andre deler av storkommunen med i planleggingsarbeidet.

Det gjelder tidligere Meldal, Agdenes og Snillfjord.

- Vi ønsker å vite hva disse stedene har å tilby, og også om noen lag kan være arrangør, sier han.

I hele kommunen

Som følge av koronaen planlegges Sommerorkland over flere dager, samt flere og mindre grupper. I tillegg satses det på flere utetilbud der smittevernrestriksjonene ikke er så strenge.

- Det vil helt sikkert komme utfordringer. Samtidig ser vi at det åpnes mer og mer, sier Flønes som ikke tror de vil møte for store problemer med å gjennomføre Sommerorkland for barn og unge.

Selv om det satses på lokale tilbud, understreker Flønes at det er fritt fram å melde seg på alle steder, uavhengig av hvor i kommunen folk bor.

- Et tilbud i Orklandbadet, er selvsagt åpent for alle uansett hvor i kommunen de bor. Vi må bare få et tilbud om transport på plass, sier han.

Ta kontakt

Sommerorkland starter 22. juni og varer til og med 14. august. Noen tilbud er allerede klare, og enkelte er også blitt tidfestet. Det som er helt klart, er at det blir en paintballdag, dansekurs, pil- og bueskyting, badedag i Orklandbadet, kajakkpadling, motorcross, bowling og ulike fritidsturer.

- Er det noen som har tips eller har lyst til å være arrangør, er det bare å ta kontakt med Heidi Vatn eller undertegnede på avdeling for Ungdom og fritid i Orkland kommune, sier Johan Flønes som føyer til at de gjerne vil ha tipsa så snart som mulig.