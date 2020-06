Har sendt ut tre farevarsler

Nyheter

Nettstedet yr.no melder om lokalt mye nedbør i Trøndelag søndag.

Det har ført til at det er sendt ut flere gule farevarsel. Gult nivå er det laveste nivået, og tilsvarer moderat fare.

For Orkland, Rindal og Rennebu er det sendt ut gult varsel jordskred, flom og mye regn.

– Høye temperaturer fører til stor snøsmelting, også i høyfjellet, opp til 15-25 mm/24t. Vannmetningsgraden i bakken øker i takt med snøsmeltingen. I tillegg ventes det regn, lokalt 10-20 mm/24t. Dette gir økende fare for sørpeskred, jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter, står det under varselet for jordskredfare.

Også i Skaun er det varslet mye regn og flomfare. For Heim kommune er det varsel om mye regn.