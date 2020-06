Nyheter

Denne ruggen på 15,1 kilo landet Anders Dokken i Varghølen på fredag.

Dette er den største laksen som hittil er tatt i Orkla.

Hannlaksen var 115 centimeter lang, og ble tatt på mark. Den ble ikke gjenutsatt.

Laksebørsen til Orkla fellesforvaltning viser at det per mandag formiddag er tatt 163 laks. 27 av dem er over ti kilo.

Fortsatt tas hovedsakelig fangstene i nedre del av elva.

Laksesesongen startet 1. juni og pågår ut august måned.