Opprop fra 77 ordførere

Havbrukskommunene må få sin rettmessige andel av verdiskapningen i den kommunale sjøalmenningen.

Det er headingen på oppropet fra 77 kystordførere etter regjeringens forslag til en endret fordelingsnøkkel av midlene fra Havbruksfondet.

ST gjengir her oppropet i sin helhet:

«Regjeringen har foreslått å innføre en produksjonsavgift pr. kilo produsert laks, ørret og regnbueørret, denne avgiften innføres fra 2021 og utbetales for første gang ut til kommuner og fylkeskommuner over Havbruksfondet i 2022.

Vi er tilfredse med at det nå innføres en produksjonsavgift og vi anmoder Stortinget om å støtte dette forslaget og vi er tilfredse med at regjeringen avlyser innføringen av en statlig grunnrenteskatt.

Vertskommunens inntekter fra havbruk må opprettholdes på minimum dagens nivå, det er viktig at disse blir mer forutsigbare og at de i fremtiden kan økes.

Regjeringen har foreslått å bevilge 1 milliard fra vederlaget fra tildelingsrunden i 2020 og i 2021 til havbrukskommuner og fylkeskommuner. Dette vil være en betydelig reduksjon sammenlignet med fordelingsnøkkelen som gjelder for fordeling av inntekter fra Havbruksfondet i dag.

Når Stortinget skal behandle dette forslaget i RNB 2020, anmoder vi på det sterkeste Stortinget å legge til grunn at den kommunale andelen av auksjons- og salgsinntektene fra tildelingsrunden i 2020 og 2021 økes vesentlig sammenlignet med Regjeringens forslag, og da minimum til 60 prosent kommunal andel.

Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 forslår regjeringen at 25 prosent tilfaller kommunal sektor. Selv om kommunal sektor da også vil få en stabil produksjonsavgift hvert år, er det en svært stor sannsynlighet for at også dette i sum representerer en stor inndragning av inntekter fra kommunal sektor.

Dette er en fordeling vi ikke kan akseptere. Havbrukskommunene har en betydelig kostnad ved å legge til rette for oppdrettsnæringen. Vi er opptatt av å spille på lag med næringen og løse deres utfordringer på en god måte. Gjennom vår 50 år gamle oppdrettshistorie, vet vi at tilrettelegging for denne næringen krever en betydelig innsats fra kommunene.

Vi krever derfor at Stortinget i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett øker den kommunale andelen fra salgs- og auksjonsinntektene fra økt kapasitet og nye tillatelser. Kommunene må få sin rettmessige andel av det overskuddet som er i oppdrettsnæringen og sin rettmessige andel for å legge til rette for bruk av areal i den kommunale sjøalmenningen til oppdrettsnæringen».