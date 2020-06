– Vi har fått 350 søknader

Nyheter

I midten av februar slapp ST nyheten om at Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvar for det statlige barne- og familievernet i Norge) skal etablere en barnevernsavdeling i Buvika. Det er snakk om tre heldøgnsplasser for ungdom, og om lag tjue årsverk. I slutten av måneden ble det klart at Statsbygg kjøpte en privat bolig til 9,9 millioner kroner i Buvikåsen, som Bufetat skal leie.