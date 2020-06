Fikk 70 000 i bot og 21 dagers fengsel

Nyheter

En ung bilfører bosatt i Heim kommune er ilagt ei bot på 70 000 kroner for fyllekjøring. Han er dømt til 21 dagers betinget fengsel, med ei prøvetid på to år. Et særvilkår er at han over en periode på ti måneder i prøvetida må gjennomføre et program mot ruspåvirka kjøring.

Han er også fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på to år.

Hendelsen som ligger til grunn for dommen fant sted i februar i år. Han var da ute på en kjøretur i hjemkommunen. Blodprøven viste en promille på 1,45.

I retten har den tidligere ustraffa mannen avgitt en uforbeholden tilståelse, og han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Dette er vektlagt i formildende retning i straffutmålingen.