Kvinne i 60-åra veltet med ATV

Onsdag ettermiddag melder politiet om en hendelse i Skaun.

– Kvinne i 60-åra innbringes for bevisopptak, mistenkt for ruskjøring etter å ha veltet med en ATV, skriver politiet på Twitter klokka 13.40.

Det skal ikke være snakk om personskade i forbindelse med velten. ATV er en tre- eller firehjulsdrevet motorsykkel som står for «all-terrain vehicle», og er ifølge wikipedia et kjøretøy med breie dekk som er beregnet for terrengkjøring.