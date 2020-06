Solgte mobiltelefoner han ikke hadde

Nyheter

En ungdom bosatt i Heim kommune, må møte i retten, tiltalt for flere straffbare forhold.

Ifølge tiltalebeslutningen, utferdiget av Statsadvokatene i Trøndelag, skal han i perioden juni til oktober 2018 ha forledet til sammen fire personer til å overføre penger til egen konto ved å annonsere mobiltelefoner for salg på appen Tise. Tiltalte hadde ingen telefoner å selge, men fikk likevel overført til sammen 17 000 kroner fra disse personene. Selv har tiltalte opprettet falske profiler på appen.

Han er tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget vinning.

Han står også tiltalt for et tilfelle der han har forsøkt å påvirke offentlig tjenestemann til å unnlate å gjøre en tjenestehandling ved å spytte en politibetjent i ansiktet under innbringelse til politiarresten. Han har ved framstillinga av legeundersøkelse sparket to politibetjenter i føttene, ifølge tiltalen, og han skal ha fremmet drapstrusler mot en fjerde politibetjent.

I et annet tiltalepunkt går det fram at under politiavhør ved lensmannskontoret har kastet en stabel plastkopper i ansiktet på en politistudent, og han skal ha dyttet og forsøkt å stikke en penn i låret på politibetjent.